Larino: batteri delle feci nell’acqua, il sindaco Notarangelo vieta l’utilizzo

Disagi per i cittadini di Larino, ormai già abituati a fare i conti con l’acqua razionata. Da oggi, sabato 19 maggio, nuovi disagi perchè stando alle analisi effettuate dall’Arpa e dall’Asrem l’acqua non è potabile. Il sindaco non appena ha ricevuto le analisi ha emesso un’ordinanza che ne vieta l’utilizzo. Stando ai risultati è stata riscontrata la presenza eccessiva di batteri delle feci. L’acqua che esce dai rubinetti di casa potrà essere usata, dunque, solo per la pulizia degli ambienti. Utilizzo vietato per lavare e cucinare gli alimenti e per l’igiene personale.