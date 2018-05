Uno studente di uno Istituto di scuola media superiore di Isernia, appena 16enne, ha rinvenuto nel centro storico cittadino un portafoglio contenente quattrocento euro in contanti e documenti personali. Il ragazzo, dimostrando un altissimo senso civico, non ci ha pensato su due volte e ha chiamato i Carabinieri. Il portafoglio è stato cosi consegnato agli uomini dell’Arma che attraverso i documenti rinvenuti sono riusciti a risalire alla persona che aveva smarrito il portafoglio, un cittadino di origine abruzzese. L’uomo ha ringraziato i Carabinieri e in particolare ha voluto apprezzare il nobile gesto del giovane studente.

Intanto un imprenditore dell’hinterland napoletano, è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Macchiagodena, alla competente Autorità Giudiziaria per truffa aggravata, in quanto i militari hanno scoperto che aveva falsamente attestato la residenza anagrafica della sua società, presso il comune di Santa Maria del Molise, al fine di ottenere dalle compagnie assicurative dei veicoli intestati alla stessa, il pagamento di tariffe di gran lunga inferiori a quelle del luogo di residenza effettiva. La truffa avrebbe fruttato svariate migliaia di euro. Indagini sono tutt’ora in corso da parte dei Carabinieri e non si escludono ulteriori sviluppi sulla vicenda.