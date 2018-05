Carresi, il sindaco Caravatta ritira le dimissioni. Approvato ordine del giorno per costituire tavolo tecnico. Sostegno dal vescovo De Luca

Il sindaco di San Martino in Pensilis, Massimo Caravatta, ha ritirato le dimissioni presentate all’indomani del mancato svolgimento della Carrese. La decisione è stata comunicata nel corso di un affollato Consiglio comunale dedicato a un tema che da settimane sta interessando le comunità del Basso Molise. La discussione è stata vasta e articolata affrontando vari aspetti relativi alla corsa dei carri trainati dai buoi. Significativo l’intervento del vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, Gianfranco De Luca, che ha ribadito la sua solidarietà e il suo sostegno per salvaguardare tali tradizioni – in una cornice di sicurezza e rispetto delle regole – ricordando sempre la matrice religiosa, la necessità di non snaturare l’identità di un popolo e la valenza storico-culturale a cui si legano eventi così sentiti e partecipati auspicando, di fatto, un confronto condiviso tra tutte le parti.

Al termine del Consiglio comunale è stato approvato all’unanimità, quindi con i voti anche dell’opposizione, un ordine del giorno con il quale si chiede la convocazione di un tavolo tecnico per individuare una soluzione partecipata tra enti, istituzioni e associazioni al fine di tutelare e mantenere le Carresi in vista del prossimo anno rinnovando l’impegno da parte di tutti.