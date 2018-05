Campobasso – Ubriaca alla guida dell’auto investe un’anziana e fugge: arrestata 43enne

E’ stata arrestata con le accuse di guida in stato di ebbrezza, lesioni stradali gravissime, omissione di soccorso e fuga una donna di 43 anni di Campobasso. Dopo essere uscita da un locale del centro si era messa alla guida della sua auto. Giunta in via Garibaldi ha investito una anziana donna, trascinandola per diversi metri. Accortasi dell’incidente, invece di prestare soccorso, ha fatto marcia indietro e si è data alla fuga, lasciando la donna esanime a terra. Ma una telecamera installata in zona ha ripreso tutta la terribile scena. Gli agenti della questura di Campobasso l’hanno rintracciata ed arrestata. La donna si trova rinchiusa nel carcere di Benevento a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’anziana vittima si trova ricoverata in rianimazione al Cardarelli. La prognosi è riservata.