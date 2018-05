San Martino in Pensilis, furto con esplosivo allo sportello bancomat

Furto con esplosivo nella notte al bancomat della Monte dei Paschi di Siena a San Martino in Pensilis. Ignoti hanno fatto saltare in aria con la classica “tecnica della marmotta” lo sportello che conteneva i soldi per i prelievi e hanno portato via, da una prima stima, poche migliaia di euro. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Larino, coordinati dal maggiore Raffaele Iacuzio, e della stazione di San Martino. Indagini in corso.