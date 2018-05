“La notte dei musei”, gli appuntamenti del week end proposti dal ministero dei Beni culturali

L’appuntamento è per sabato 19 e domenica 20 maggio. Con la “Notte dei musei”, promossa dal ministero dei beni culturali, non solo sarà possibile visitare le varie strutture e i siti archeologici presenti in regione, ma se ne potrà approfittare anche per seguire una serie di eventi culturali di grande interesse, che spaziano dalla musica alla letteratura, dalla pittura al cinema. Il prossimo week end le aperture serali straordinarie interesseranno i castelli di Gambatesa e Civitacampomarano, il museo delle città e del territorio di Sepino, palazzo Pistilli e il museo provinciale sannitico a Campobasso, il museo del Paleolitico di Isernia, il complesso monumentale di san Vincenzo al Volturno, il museo archeologico e il castello Pandone a Venafro. Ma la vera novità e rappresentata dalla riapertura del complesso di Santa Maria delle Monache di Isernia, rimasto chiuso per ben 4 anni. Tra gli eventi proposti, la presentazione del libro “I cafoni”, di Antonio Tufano, e il concerto dell’Orchestra giovanile Città di Isernia, diretta dal maestro Claudio Luongo.