Isernia. Spaccio di droga alla stazione, denunciate tre persone

Tre persone, tutti giovani del capoluogo “pentro”, sono stati fermati nei pressi dello scalo ferroviario di Isernia, dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, nell’ambito dei periodici controlli antidroga predisposti presso aree ed obiettivi sensibili della provincia. I tre sono stati trovati in possesso di dosi di marijuana, per un peso complessivo di oltre venti grammi. La droga è stata sottoposta a sequestro, mentre per tutti è scattata la denuncia per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Dall’inizio dell’anno, con quest’ultima operazione, salgono a oltre sessanta le persone finite nella rete dei Carabinieri del Comando Provinciale di Isernia, per reati in materia di stupefacenti, mentre sono centinaia le dosi di droga sottoposte a sequestro.