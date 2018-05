Termoli: Urbanistica a portata di tutti con il Sit, “strumento rivoluzionario” per Sbrocca

Le informazioni in materia di urbanistica a portata di tutti. Da oggi è possibile a Termoli, dove l’Amministrazione comunale ha lavorato per due anni alla realizzazione del Sit, sito di interesse territoriale, un servizio importante per cittadini e professionisti. Basta tempi di attesa e richieste di accesso agli atti per gli addetti ai lavori che ora sul sito internet del Comune nella sezione ‘territorio’ possono trovare tutte le informazioni di cui hanno bisogno quanto a normativa, mappe, piano regolatore e tutto ciò che ruota intorno all’Urbanistica. Quello che era su carta è stato digitalizzato con un prezioso lavoro della struttura comunale che su indirizzo della Giunta ha reso disponibile per tutti un enorme patrimonio di informazioni. “E’ un servizio che ha del rivoluzionario – ha commentato il sindaco Angelo Sbrocca- e che rappresenta la massima espressione della democrazia digitale che abbiamo perseguito con fatti concreti”. Il servizio è stato presentato dal sindaco insieme al dirigente all’Urbanistica, Livio Mandrile che nel dettaglio ha illustrato il sito con le relative sezioni, dove è possibile trovare anche tutte le leggi dello Stato sull’edilizia, e dove c’è un archivio con 36mila pratiche edilizie.

“Questo strumento dà parità di condizione a cittadino e pubblica amministrazione e l’augurio è che questo sia un percorso ormai avviato e dunque irreversibile” ha aggiunto il sindaco. Il riferimento di Sbrocca e al lavoro iniziato già nel 2007 con il sindaco Greco, quando era stato avviata la digitalizzazione del piano regolatore. “Poi con la nuova amministrazione era stato tutto interrotto – ha continuato Sbrocca – e il server con i dati buttato in soffitta. Lo abbiamo ritrovato per caso e quando abbiamo visionato il contenuto abbiamo ripreso il progetto” ha fatto sapere Sbrocca, che si è detto orgoglioso del sito e del lavoro fatto dalla struttura comunale.