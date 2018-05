Lavori alla diga del Liscione: nuova emergenza acqua non potabile a Termoli, il sindaco vieta l’uso

Torna l’incubo acqua non potabile a Termoli. Il sindaco nella tarda serata di mercoledì 16 maggio ha emanato un’ordinanza che vieta l’utilizzo dell’acqua per il consumo umano. Stop dunque all’uso per preparare bevande e cibi. Fino a nuovo ordine è possibile utilizzarla solo per la pulizia e l’igiene personale. Il divieto arriva in seguito al protrarsi dei lavori al potabilizzatore della diga del Liscione. Il Comune in una precedente nota già aveva messo in conto possibili problemi di erogazione dell’acqua in alcune zone di Termoli. La situazione, però, si è complicata nella giornata di oggi e la Crea ha comunicato al Comune “l’utilizzo dell’acqua solo per fini igienici e non potabili, visto lo svuotamento parziale delle condotte di distribuzione idrica della città di Termoli e quindi la possibilità di infiltrazioni non desiderabili nelle stesse”. Di qui la decisione del sindaco Angelo Sbrocca di emettere un’ordinanza di divieto. Il Comune intanto sta organizzando l’approvvigionamento dell’acqua per la giornata di domani giovedì 17 maggio in tutte le scuole della città. Si sta inoltre predisponendo l’arrivo di autobotti e la distribuzione di bottiglie d’acqua agli studenti.