Rilancio settore alberghiero, il Revenue Grand Tour fa tappa a Termoli

L’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli, organizza in collaborazione con il Franco Grasso Revenue Team, il 15 maggio a Termoli, la 32^ tappa del progetto Revenue Grand Tour.

L’incontro è fissato alle 15 presso l’Istituto Tecnico G. Boccardi.

Sarà Termoli la prossima destinazione del Franco Grasso Revenue Team, all’interno del progetto Revenue Grand Tour: un evento itinerante che raggiunge Destinazioni italiane di interesse per il mercato turistico. Lo scopo del seminario è quello di promuovere e diffondere la coscienza del Revenue Territoriale, trasferendo le nostre conoscenze e metodologie di lavoro per lo sviluppo e il miglioramento dei risultati.

Si tratta di un incontro di una giornata formativa, a partecipazione gratuita, che si rivolge alle Associazioni di categoria, alle Istituzioni, agli imprenditori che operano ogni giorno sul territorio, al mondo accademico

Si parlerà dei risultati ottenuti in altre Destinazioni e di strategie da mettere in atto per affrontare le sfide del mercato, entrando nei dettagli di tecniche, strumenti e metodi di lavoro in chiave revenue. Ma anche di opportunità per creare valore e sviluppare il business delle aziende turistico-ricettive, di analisi e ottimizzazione delle politiche commerciali e soprattutto del futuro delle strutture alberghiere con le nuove logiche di revenue. I partecipanti potranno capire meglio i mutamenti del mercato e come affrontare le nuove sfide del cambiamento.

Il professor Franco Grasso è uno dei massimi esperti di Revenue Management alberghiero. Scrittore, docente e consulente, ha all’attivo la pubblicazione di due volumi “Il Revenue Management Alberghiero” (Hoepli, 2006) e “Oltre il Revenue Management Alberghiero – Come cogliere le nuove opportunità di mercato” (Hoepli 2012), entrambi best seller. È stato tra i primi a portare in Italia i concetti del Revenue, rielaborando i sistemi di tariffazione dinamica con un occhio sempre attento alla Destinazione e alle diverse tipologie di strutture ricettive presenti in Italia e all’estero. Svolge attività di consulenza per circa 300 strutture. Organizza eventi formativi nazionali e internazionali per diffondere la cultura del Revenue, attraverso dati concreti – dei risultati ottenuti – con una visione avanguardistica degli scenari futuri riguardanti il settore dell’Ospitalità.

I lavori inizieranno alle ore 15. La fine dei lavori è prevista alle 19

Per maggiori informazioni http://www.revenuegrandtour.com/grand-tour-termoli/