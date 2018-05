Passaggio delle consegne tra Frattura e Toma. “Giunta ristretta”, ha annunciato il neo governatore

Cerimonia di passaggio delle consegne questa mattina in Regione tra l’ex presidente Frattura e il neo eletto Toma. In un’atmosfera da primo giorno di scuola è andata in scena la mozione degli affetti, con Frattura che ha formulato il proprio “in cocca al lupo” a Toma e quest’ultimo che ha ribadito tutti i buoni intendimenti espressi in campagna elettorale.

Frattura lascia la Regione dopo una stagione burrascosa e conflittuale che ha trasformato il consenso iniziale in un dissenso via via sempre più grande. “Un difetto di comunicazione”, questa la tesi più volte ripetuta da Frattura; l’esito invece di una serie di errori, a detta dei molisani, e di una comunicazione che più che difettosa è stata ostile verso i mezzi di comunicazione. Telemolise, in questo senso, ha fatto scuola, nonflettendo la testa e raccontando giorno dopo giorno i cinque anni passati. Frattura quindi si congeda, saluta, e non esclude un suo impegno all’interno del PD.

All’inquilino che lascia tra ugge, fulmini e nuvoloni, fa da contraltare il nuovo padrone di casa, determinato, appassionato e raggianate per la sfida che lo attende. Oggi pomeriggio la composizione della Giunta, un esecutivo ristretto ha annunciato Toma che ha sementito nomi che sono circolati e ricostruzioni fantasiose propalate a mezzo Facebook. In particolare i nomi che erano circolati sono quelli del coordinatore regionale della Lega, Luigi Mazzuto, e quello della sindacalista Tecla Boccardo.

Alla fine della cerimonia la telefonata tra Berlusconi e Toma. “Sono a tua completa disposizione”, ha detto l’ex capo del Governo, che ha anche annunciato un suo prossimo ritorno in Molise per i festeggiare l’elezione di Toma.

