Corsa a tre e non più a quattro per il momento per la carica di sindaco a Larino, dove la commissione circoscrizionale ha escluso la lista ‘Larinascita’ del giovane avvocato Luca Fagnani. Tanta l’amarezza tra i componenti della squadra che hanno subito annunciato ricorso urgente al Tar. La commissione chiamata a verificare la regolarità delle firme e della presentazione, avrebbe contestato la mancata spillatura di alcuni fogli, che secondo gli esponenti di Larinascita “erano comunque tutti già passati al vaglio del notaio e del segretario comunale senza alcuna irregolarità contestata”. Per il momento, in attesa di possibili reintegri, per la carica di sindaco di Larino corrono Vito Di Maria, Pino Puchetti e Franco Rainone.