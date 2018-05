Campobasso – Colpo alla farmacia Molise, la polizia arresta il rapinatore

E’ stato arrestato poche dopo aver il colpo ai danni della farmacia di via Calabria, a Campobasso. A finire in manette un giovane un giovane in censurato di 26 anni, originario di Campobasso ma residente a Ripalimosani. Un tossicodipendente già sotto controllo da parte della polizia. Il ragazzo, aveva scelto quella farmacia perché la conosceva bene, essendo cliente abituale. Prima del colpo aveva deciso di fare un sopralluogo, intorno alle 13. Era entrato con il pretesto di acquistare delle siringhe e si era intrattenuto con un’altra persona. Poi se n’era andato senza però acquistare nulla. Pochi minuti prima delle 16 è tornato, stavolta con il volto coperto da un passamontagna e con un coltello in mano. Ha minacciato la farmacista e poi è saltato sul bancone, per prendere i soldi dalla cassa. La farmacista, spaventata, è riuscita a fuggire fuori e a dare l’allarme. Il rapinatore, dopo aver afferrato l’incasso, circa 500 euro, è uscito fuori e, in sella ad uno scooter, si è messo all’inseguimento della donna. Che è riuscita a fermare un’auto in transito. A quel punto il giovane ha deciso di lasciarla andare e darsi alla fuga.

Sul posto sono arrivati gli agenti della volante per i rilievi. Da una serie di particolari e dal numero di targa del mezzo, i poliziotti sono riusciti a risalire al giovane, sospettato anche della rapina ai danni dello sportello Aci, messa a segno il mese scorso.

Ora è in carcere, in attesa della convalida dell’arresto da parte del Pm Sabusco. L’accusa è di rapina aggravata. Rischia dai quattro anni di carcere in su.