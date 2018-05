Consiglio provinciale di Benevento per dire no alla mega discarica di Sassinoro. Presente anche il Molise

di ANNA MARIA DI MATTEO

Seduta inusuale e straordinaria del Consiglio provinciale di Benevento che si è riunito a Sassinoro, su luogo dove dovrebbe sorgere il mega impianto per lo smaltimento di 22 mila tonnellate di rifiuti all’anno. Un impianto che è previsto al confine con il Molise, a pochi passi da Sepino, dall’area archeologica di Altilia e dunque nel cuore del Parco nazionale del Matese.

Alla riunione hanno partecipato molti sindaci della Campania, parlamentari e rappresentanti istituzionali provenienti anche dal Molise. C’erano i consiglieri regionali Quintino Pallante e Vincenzo Niro, l’ex presidente della Provincia di Campobasso, Rosario De Matteis, e l’attuale presidente dell’ente, nonché sindaco di Campobasso, Antonio Battista. Proprio il Consiglio comunale del capoluogo ha approvato, all’unanimità, un ordine del giorno con il quale ribadisce il fermo no alla realizzazione dell’impianto.

Ma ai lavori hanno partecipato cittadini, tanti cittadini e i rappresentanti delle numerose associazioni ambientaliste che si stanno battendo affinché la mega discaria non atterri nel cuore del Matese. Il presidente della Provincia di Benevento, Claudio Ricci, ha accolto la proposta avanzata dall’ex consigliere regionale Michele Petraroia, di inserire nell’articolato della delibera consiliare, anche il riferimento alle eccezioni procedurali mosse dal ministero dell’Ambiente in relazione all’autorizzazione rilasciata dalla Regione Campania ed i riferimenti alle norme che regolano l’istituzione del Parco del Matese. Non solo: l’impianto metterebbe a rischio anche il fiume Tammaro, il regio Tratturo Pescasseroli-Candela, il sito archeologico di Altilia e, più in generale, il patrimonio storico, ambientale paesaggistico e religioso della zona.

La rete dei comitati di Campania e Molise non intendono arrendersi ed hanno in programma una serie di iniziative, tra cui una prevista in occasione del passaggio del Giro d’Italia. L’obiettivo è quello di indurre la Regione Campania a revocare l’autorizzazione all’ecomostro.