Campobasso – Volto coperto e coltello in pugno: rapinatore in azione alla farmacia comunale di via Calabria

Colpo ai danni della farmacia comunale Molise di via Calabria. Oggi, domenica 13 maggio, intorno alle 16 un uomo, con il volto coperto da un passamontagna, ha fatto irruzione nella farmacia all’interno della quale, in quel momento, si trovava solo la dottoressa. Armato di un coltello, ha intimato alla farmacista di consegnargli l’incasso, poche centinaia di euro. Poi si è dato alla fuga, pare a bordo di uno scooter. La donna, terrorizzata, ha dato l’allarme ma oltre a lei, nessuno ha visto l’uomo. A quell’ora, vista anche la giornata festiva, in giro non c’era nessuno. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia che hanno immediatamente avviato le ricerche del rapinatore del quale, al momento si sono perse le tracce. Le riprese di una telecamera posta all’interno della farmacia potrebbero rivelarsi utili per risalire all’identità dell’uomo.

amdm