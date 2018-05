“Un taxi per due”, spettacolo di beneficenza del Rotaract all’auditorium di Isernia

Un’altra buona occasione per divertirsi, ma anche per aiutare gli altri. È questa la ricetta proposta per domani pomeriggio dal Rotaract, all’auditorium di Isernia. La compagnia teatrale Cast, a partire dalle 18:30, porterà in scena la commedia «Un taxi per due». Oltre al regista, Salvatore Mincione Guarino, sul palco ci saranno Giovanni Gazzani, Alessia Giallorenzo, Gaia Rossi, Luigi Giannini, Mattia Rodi e Simone Di Perna. L’incasso della serata sarà devoluto al progetto “Fenice”, un’iniziativa ideata per aiutare i terremotati dell’Umbria e delle Marche.