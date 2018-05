Termoli, punto nascite sarà mantenuto con più servizi. Tante iniziative in occasione della festa della mamma

L’occasione quella della festa della mamma per condividere un impegno a 360 gradi e presentare le novità che riguardano il reparto di ginecologia e ostetricia dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Un progetto e un open day, organizzati con la direzione generale della Asrem, che ha richiamato tante famiglie. Accoglienza, informazione e area di ascolto riservate alle donne e alle future mamme. E ancora animazione, clown, palloncini, trucca bimbi e pance dipinde per un augurio speciale. Presenti all’evento, tra gli altri, il direttore sanitario Asrem, Antonio Lucchetti, il direttore amministrativo, Antonio Forciniti, Grazia Gentile, referente aziendale punto nascità e altri rappresentanti. Un’occasione per parlare anche della situazione all’ospedale di Termoli. “Il punto nascita di Termoli manterrà la sua esistenza non può essere scoperta una parte del cosiddetto Basso Molise. La struttura funziona bene ed è ben collegato con il centro di secondo livello che è quello di Campobasso. Ci hanno riconosciuto di aver organizzato una rete del percorso nascita con un meccanismo spoke. Siamo certi di aver fatto con gli operatori un grande lavoro di cui adesso stiamo iniziando ad avere i risultati.

Così il direttore del reparto, Dino Molinari: “L’obiettivo è stato quello di di festeggiare le mamme come abbiamo fatto negli anni precedenti solo che c’era molta meno visibilità perché affrontavamo con un rapporto diretto le mamme offrendo delle visite gratuite. Quest’anno, invece, abbiamo preferito dare visibilità all’ospedale al reparto a tutto il punto nascita perché con le fake news che ci danno in pericolo di chiusura volevamo dimostrare la realtà del reparto vivo che funziona pur soffrendo della denatalità che è di tutta Italia compreso il Molise. Noi abbiamo potenziato l’organico con un organico pieno che consente di dare assistenza da qualche mese 24 ore su 24 senza aver bisogno della reperibilità che ci dava un handicap rispetto ad altri punti nascita per cui affrontiamo l’oggi e il domani con ampia fiducia e aspettiamo riconoscimento di quello che stiamo facendo. In realtà – ha aggiunto Molinari – per dare una offerta migliore abbiamo un progetto che presto sarà attuato con il miglioramento della struttura della sala parto che verrà spostata sarà ampliata con spazi in cui non ci sarà più la difficoltà di spostarsi da un piano all’altro, sarà sullo stesso piano della degenza stanze che permetteranno travaglio e parto. In contemporanea sarà attrezzata anche sala con parto in acqua, progetto che sarà attuato nei tempi più rapidi”.

Pediatria, nido, consultorio: tanti servizi e spazi aperti in questa giornata speciale. Ospite d’autore Maria Teresa Infante, con una poesia dedicata alla mamma. Evento condiviso dalla Misericordia di Termoli, dai cavalieri di San Timoteo, Lions club Tifernus e e da altre associazioni di volontariato.