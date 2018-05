Bomba d’acqua su Campobasso. Attimi di panico per una macchina bloccata

Bomba d’acqua sulla Caserma dei Vigili del Fuoco a Campobasso. Detta in questi termini potrebbe sembrare uno scherzo ma incvece è la pura realtà. Momenti di panico intorno alle 16 quando nella zona di Sant’Antonio dei Lazzari, proprio nelle adiacenze della Caserma dei Pompieri a causa di una precipitazione improvvisa, fortissima e violenta, è saltato un terrapieno di recinzione di una villetta, provocando il riversamento in strada di un fiume di acqua e fango. Drammatiche le immagini di quei momenti per via di una autovettura che è stata invasa dalla fiumana rimanendo bloccata in mezzo alla strada. Solo l’intervento provvidenziale dei Vigili del Fuoco ha evitato che la situazione precipitasse mettendo in salvo il conducente dell’autovettura e provvedendo alla sua rimozione.

Sono stati 20 minuti di terrore per gli abitanti del posto, letteralmente intrappolati in casa. Data la prossimità della loro sede, mai come in questo caso l’intervento dei pompieri è stato tempestivo. Il tarffico è stato immediatamente bloccato per consentire il deflusso delle acque e la rimozione del fango e dei detriti che hanno invaso la carreggiata. Sul posto anche gli uomini della Polizia di Stato.

Attimi di paura anche in un laboratorio situato proprio frontalmente al muro di sostegno che ha ceduto. La struttura è stata allagato dalla massa d’acqua improvvisa che che si è riversata tra materiali e macchinari. Fortunatamente i danni si sono limitati alla rimozione di fango e detriti senza che si siano registrati danni a persone o cose.

La bomba d’acqua su Campobasso è solo il brutto epilogo di una settimana passata all’insegna del maltempo con piogge torrenziali e grandinate che, puntualmente, ogni pomeriggio si sono riversate sul capoluogo di regione. Il Meteo, in tal senso, non promette nulla di buono. A parte una breve tregua per il fine settimana le previsioni parlano di un maggio all’insegna della pioggia.