Termoli senza bandiera blu, minoranze chiedono le dimissioni di Sbrocca

Due distinte conferenze stampa questa mattina a Termoli con un unico comun denominatore e cioè la mancata assegnazione della bandiera blu. Prima la minoranza di centrodestra al Comune, in piazza Bisceglie al Borgo dove gli intervenuti hanno sottolineato il fallimento dell’amministrazione di Centrosinistra, chiedendo le dimissioni del sindaco Angelo Sbrocca. Poi la conferenza del Movimento Cinque Stelle anche questa a ridosso del depuratore, principale indiziato della mancata assegnazione della bandiera blu. Ma non solo secondo i grillini, che hanno puntato il dito contro una serie di altre criticità come il crollo della raccolta differenziata e altri disservizi. Anche in questo caso ‘bocciata’ la gestione dell’amministrazione Sbrocca. Alla conferenza sono intervenuti tutti i neo consiglieri regionali del Movimento e il senatore Fabrizio Ortis