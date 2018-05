Proclamati gli eletti in Consiglio regionale. Nessuna sorpresa dalle verifiche dei verbali, la nuova legislatura puÃ² partire

di ANNA MARIA DI MATTEO

Il verdetto è arrivato poco dopo le 18, dopo un’attesa durata qualche ora. La commissione elettorale istituita presso la Corte d’Appello ha proclamato gli eletti in Consiglio regionale. Nessuna novità rispetto a quello che era stato l’esito delle urne, lo scorso 4 marzo.

Il nuovo Consiglio regionale è così composto: per maggioranza Forza Italia ha eletto tre consiglieri: Nicola Cavaliere, Armandino D’Egidio e Roberto Di Baggio. Orgoglio Molise sarà rappresentato da Vincenzo Cotugno e Gianluca Cefaratti. Per la Lega entrano a palazzo d’Aimmo due donne: Filomena Calenda e Aida Romagnuolo. Due gli eletti con la lista Popolari per l’Italia: Vincenzo Niro e Andrea Di Lucente, uno per l’Udc, Salvatore Micone. Michele Iorio è stato eletto con la lista Iorio per il Molise, mentre Fratelli d’Italia ha eletto Quintino Pallante.

Siederanno tra i banchi dell’opposizione sei consiglieri del Movimento 5Stelle: il candidato alla presidenza Andrea Greco, Patrizia Manzo, Angelo Primiani, Vittorio Nola e Valerio Fontana. Due gli eletti del partito democratico: Vittorino Facciolla e Micaela Fanelli.

La proclamazione degli eletti in Consiglio regionale segue di qualche giorno quella del governatore Donato Toma. La nuova legislatura ora può cominciare. Prossima tappa , dopo la scelta degli assessori, la convocazione del primo Consiglio regionale.