di ANNA MARIA DI MATTEO

140 telecamere installate nei punti sensibili della città. A Campobasso prende vita il Patto per la sicurezza, siglato nel 2015, nella prefettura di Campobasso, tra il ministero dell’Interno, la Regione e il Comune di Campobasso, assieme alle altre 16 amministrazioni che hanno aderito al progetto. L’appalto è stato aggiudicato dalla Siemens.

Da settimane vanno avanti le operazioni per l’installazione delle telecamere di videosorveglianza. Interventi che sono a buon punto visto che secondo le stime dell’amministrazione comunale gli ‘occhi elettronici’ che vigileranno sulla città, potrebbero entrare in funzione già nel prossimo mese di giugno. Sorvegliate speciali le scuole, come la Colozza, in via Insorti d’Ungheria, dove sono state posizionate due telecamere, la D’Ovidio, presa di mira, in diverse occasione, da ladri e vandali.

Ma oltre agli edifici scolastici ed a quelli pubblici considerati punti sensibili, le telecamere vigileranno anche sul centro storico, in particolare sulla zona della movida, sulle piazze, sugli snodi stradali di entrata ed uscita dalla città. E poi anche in alcune zone periferiche della città considerate a rischio.

Le 170 telecamere copriranno gran parte del territorio cittadino, ma l’intenzione dell’amministrazione è quello di aumentare, in futuro, il numero degli impianti.

Il Patto per la sicurezza, ha stanziato per il Molise , 2 milioni 220mila euro per l’installazione di 503 telecamere su 17 Comuni con più di 5mila abitanti. Per le 140 telecamere destinate a Campobasso la somma messa a disposizione è di 424mila euro.

L’obiettivo è quello di elevare il livello di sicurezza anche in una città come Campobasso in cui, negli ultimi anni, sono aumentati episodi di micro criminalità e la presenza delle telecamere rappresenterà un valido deterrente ma anche un importante supporto al prezioso lavoro svolto quotidianamente dalle forze dell’ordine presenti sul territorio per tutelare la sicurezza e l’incolumità dei cittadini.