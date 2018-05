Venafro. Riapre l’edificio scolastico nella frazione Ceppagna

Una giornata importante per Ceppagna, ma non solo. Dal prossimo anno scolastico gli alunni potranno tornare nella loro scuola. I lavori di adeguamento sismico dell’edificio sono stati finalmente ultimati. Ma non è stato semplice. Nonostante il finanziamento ottenuto dalla precedente amministrazione dall’allora presidente della regione Michele Iorio, l’iter per ottenere l’accredito dei fondi è stato particolarmente complesso. Ma alla fine ogni ostacolo è stato superato. Ed ora l’edificio torna a disposizione dei bambini e dell’intera comunità di Ceppagna, ha detto il sindaco di Venafro Antonio Sorbo. Ma questo non è stato l’unico intervento finalizzato al miglioramento delle scuole della, ha commentato il vice sindaco e delegato all’edilizia scolastica Alfredo Ricci. Il riferimento è alla scuola di via Colonia Giulia e all’istituto don Giulio Testa. Ricci ha però un rammarico: i fondi “scippati” per il recupero dell’edificio scolastico di via Maiella.