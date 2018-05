Termoli: 5 bambini senza vaccino, il Comune applica il decreto Lorenzin e li allontana da asilo e nido

Da ieri, 8 maggio, 5 bambini di Termoli non vanno più a scuola. Quattro frequentavano la scuola dell’infanzia e uno il nido. La decisione è stata presa dal Comune che ha dato seguito alle nuove norme del decreto Lorenzin in materia di vaccini che stabiliscono che i bambini non vaccinati non possono frequentare nido e scuola dell’infanzia. Entro il 10 marzo, data ultima consentita, dovevano essere consegnati nelle scuole i documenti realtivi alla vaccinazioni effettuate o la prenotazione per quelle da eseguire. Nonostante diversi contatti da parte dell’assessorato le famiglie hanno continuato a non vaccinare i figli, fino all’estrema decisione, come spiegato dall’assessore alle politiche sociali e vicesindaco Maria Chimisso. “Rispetto la volonta’ dei genitori, ma anche il minore ha il diritto alla profilassi che deve essere garantita. Prima c’e’ il diritto dell’infante poi la volonta’ della famiglia” spiega la Chimisso. “Non siamo riusciti ad ottenere dalle famiglie – ha spiegato la Chimisso – il rispetto della normativa”. Nonostante piu’ volte chiamati e invitati ad un colloquio, le famiglie dei piccoli non hanno voluto sottoporli alle vaccinazioni. “Dobbiamo rispettare le indicazioni della legge – ha aggiunto la vicesindaco -. Ora sono stati allontanati dal servizio comunale, ma l’anno prossimo non potranno accedervi e nemmeno a quello privato. Sulle scuole dell’obbligo non c’e’ l’allontanamento, ma altri tipi di indicazioni tra cui le sanzioni. Un bimbo non vaccinato e’ un vaso di coccio in mezzo a vasi di ferro”.