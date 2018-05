Festa dell’Europa: a Termoli convegno sulle opportunità per i giovani

Si celebra oggi 9 maggio la Festa dell’Europa, data in cui si ricorda la storica dichiarazione nel 1950 dell’allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman considerata l’atto di nascita dell’Europa e l’inizio del processo di integrazione europea con l’obiettivo di una futura unione federale.

Nelle principali città italiane e in regione si celebra la giornata con eventi e convegni. A Termoli, in sala consiliare, è stato organizzato un incontro con gli studenti delle scuole superiori dallo sportello Eurodesk che si trova proprio in Comune.

Una mattinata intensa per gli studenti a cui sono stati illustrati le possibilità di Erasmus e di learning mobility e soprattutto come è cambiata la mobilità giovanile in seguito al trattato di Schengen che ha favorito la libera circolazione dei cittadini negli stati membri, che vuol dire anche libera circolazione di idee e conoscenze. Indovinata l’illustrazione scelta per l’incontro dal titolo “Sgusciamo da casa, entriamo in Europa” con una tartaruga che si incammina felice verso l’Europa e la psicologa del Comune Anna Di Criscio insieme ai ragazzi ha affrontato proprio questo tema, quello di trovare il coraggio di uscire di casa e affrontare le nuove sfide che l’Europa offre.