Campobasso – Zona franca urbana, il sindaco Battista: impossibile modificare la perimetrazione

di ANNA MARIA DI MATTEO

Le dichiarazioni ottimistiche dell’ex sindaco di Campobasso, Gino Di Bartolomeo, rilasciate all’indomani dell’inserimento, in via ufficiale, del capoluogo nella Zona franca urbana, e che parlavano di una possibile revisione della perimetrazione delle aree beneficiarie delle agevolazioni, sono state smentite, seppure con rammarico, dall’attuale primo cittadino Antonio Battista. Il sindaco ha infatti sgombrato il campo da equivoci per non alimentare false speranze. “La perimetrazione non può essere rivista – ha precisato – In questi anni abbiamo, invano, al ministero, di poter allargare la zona franca urbana per coinvolgere altri quartieri della città che pure si trovano in condizioni di estrema difficoltà. La risposta che ci è stata data è stata quella che estendere i benefici ad altre zone della città avrebbe richiesto la revisione dei parametri fissati a suo tempo, con il rischio che l’intera operazione si bloccasse. Un rischio – ha concluso il sindaco Battista – che non possiamo permetterci di correre”.

Dunque nessuna modifica alla zona frana urbana di Campobasso che per la città vorrà dire 5 milioni e 700mila euro per far ripartire l’economia e combattere il degrado.

Una boccata di ossigeno per la tante piccole e medie imprese in difficoltà. Un’opportunità da non lasciarsi sfuggire, come he ricordato il consigliere comunale di maggioranza, Antonio Di Renzo che ha fatto chiarezza anche sulle aree inserite nella zona franca urbana.

Le strade sono: contrada Calvario, strada vicinale Sant’Antonio, via San Lorenzo, via Sant’Antonio dei Lazzari, via XXIV Maggio, via Altobello, via de Gasperi, via Piave, Ferrovia Campobasso-Termoli, via Monte San Michele, via Monte Santo, via Sturzo, via IV Novembre, via Tiberio, via Garibaldi, viale del Castello, via Orefici, via Sant’Antonio Abate, contrada Fontana Vecchia, tangenziale e strada perimetrale campo Coni.

Ma non mancano le polemiche legate ai criteri di accesso alla misura, tenuto conto che su una stessa strada non rientrano tutti i numeri civici. Un fatto che provoca, secondo molti, concorrenza sleale tra un’attività commerciale e l’altra.

Intanto dal 4 maggio sono aperti i termini per la presentazione delle domande. La scadenza è fissata per le ore 12 del 23 maggio.