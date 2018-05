Contrada Santa Chiara tra Termoli e Guglionesi. Decine di ettari di vigneti e prodotti biologici. I sacrifici per gestire un’azienda di questo tipo sono resi vani da diversi furti che da tempo hanno interessato l’attività. “Ogni giorno manca qualcosa” – spiega il titolare – e ai danni si aggiunge anche la beffa. Un sopralluogo in una zona collinare in cui si è investito per dare impulso all’agricoltura e alla sostenibilità delle coltivazioni. L’elenco dei furti è lungo, dalle attrezzature, agli impianti, ai prodotti delle campagne: il sistema di videosorveglianza è stato danneggiato. L’imprenditore ha così voluto segnalare una situazione insostenibile, che ormai si trascina da anni, evidenziando le difficoltà ma anche una considerazione sul fronte dei controlli che non mancano ma i responsabili – ha osservato – vanno individuati con la certezza della pena.