Donato Toma è ufficialmente governatore, proclamazione in Corte d’Appello

L’emozione della vittoria è ormai archiviata, ora restano solo le responsabilità e la voglia di fare. Donato Toma, neo presidente della regione Molise, ha commentato così all’uscita della stanza in Corte d’Appello a Campobasso dove è avvenuta la sua proclamazione ufficiale e dove la stampa è stata obbligata a rimanere sulla porta. Ora inizia il lavoro, intenso, che lo attende in via Genova, dove si è subito recato. Le urgenze della regione sono tante, ma “la prima cosa su cui mi concentrerò sarà la velocizzazione dei processi. I tempi devono essere molto più rapidi di quelli a cui siamo stati abituati finora – ha detto Toma-. I pagamenti alle imprese e ai fornitori devono essere immediati, senza attese. Dobbiamo concentrarci sul lavoro e sugli investimenti. Abbiamo già fatto una ricognizione di tutti i fondi europei impegnati ma non impiegati e da riprogrammare. Ci sono parecchi milioni di euro che possiamo utilizzare”. Nell’agenda dei prossimi giorni c’è poi “la lettura del decreto commissariale 46 sulla sanità. Voglio anche leggere gli atti prodromici dell’atto e capire se ci sono margini per miglioramenti. Sicuro ci sono”. Parole caute anche sul rilancio dell’economia regionale: “Devo rendermi conto di ciò che è stato fatto e di quello che c’è da fare. Da domani chiederemo di essere ricevuti ai tavoli dove le risorse devono essere reperite. Lo faremo con cognizione di causa, cercando di capire chi abbiamo di fronte e da chi possiamo pretendere. Con fermezza ma con educazione”.