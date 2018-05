Operazione antidroga tra Molise e Puglia, in particolare tra Campobasso, Vinchiaturo, Gambatesa, Celenza Val Fortore e Foggia, quella condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Bojano, con i militari di Foggia e Lucera e due unità cinofile della Legione Abruzzo e Molise e dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Campobasso. Sei le perquisizioni in casa di molisani e foggiani. Tutte molto giovani le persone coinvolte. Si Disposizione del Gip del Tribunale del capoluogo sono finiti ai domiciliari due molisani, incensurati; per un foggiano disposta la misura del divieto di dimora in Molise. Un ragazzo di Gambatesa è stato arrestato in flagranza di reato, trovato con 10 grammi di marijuana. L’inchiesta è coordinata dalla Procura di Campobasso, dal Procuratore Nicola D’Angelo e dal Sostituto Vittorio Gallucci.

“L’attività investigativa – hanno spiegato il Capitano dei Carabinieri di Bojano Roberta Cozzolino e dal Luogotenente John Marino – è iniziata nel dicembre 2017 con l’intensificazione dei controlli per contrastare lo spaccio e la detenzione per uso personale di droghe nelle zone notoriamente frequentate dai giovani, ed ha permesso di delineare nel giro di pochi mesi un quadro sempre più definito e completo di un fiorente commercio di cocaina, hashish e marijuana a Vinchiaturo e nelle zone limitrofe. Osservazioni, pedinamenti e perquisizioni – hanno continuato – ha permesso di scoprire il giro dello spaccio e il rifornimento che avveniva nel foggiano, anche a credito, ogni 10 giorni. Quantitativo che variava in base alle esigenze dei clienti. Sotto Natale lo spaccio fruttava anche 1000 euro a settimana per ciascuno degli indagati”

I Caraninieri, in conferenza stampa a Campobasso con i magistrati, hanno spiegato che Si è delineata un’attività di spaccio svolta in modo professionale e sempre con il medesimo “modus operandi”: contatti telefonici, luoghi di ritrovo abituali, appuntamenti a luoghi predeterminati, tra Vinchiaturo e zone vicine per un gruppo di clienti abituali, abnche molto giovani.

Nel corso dell’attività sono stati sequestrati 25 grammi di cocaina (da cui è possibile ricavare circa 110 dosi) ; 60 di hashish (da cui è possibile ricavare circa 208 dosi); 10 grammi di marijuana (da cui è possibile ricavare circa 35 dosi). Sequestrato anche materiale per confezionare la droga e per spacciarla.

Nel corso delle perquisizioni domiciliari sono stati trovati complessivamente 220 di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, ed è stato quindi arrestato il giovane di Gambatesa con 100 grammi di marijuana.

“Il fenomeno della droga, del consumo e spaccio – ha detto il Procuratore D’Angelo – non va sottovalutato in Molise e per contrastarlo serve l’aiuto e la collaborazione di tutti. Al Sert sono in cura per dipendenze in genere 1300 persone. Per quanto riguarda il consumo di droga nelle nostra regione siamo al 4 per mille, mentre a livello nazionale al 3 per mille. Dati che preoccupano e invitiamo ad agire immediatamente”.