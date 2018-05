Ladri in azione alle postazione televisive di Rionero Sannitico e Cerro al Volturno

Ladri in azione la notte scorsa nelle postazioni televisive di Rionero Sannitico e Cerro a Volturno. Oltre ad aver danneggiato la recinzione e il cancello della postazione di Mediaset – dove non è stato rubato nulla – hanno fatto razzia di batterie nella cabina di una società che opera nel settore della telefonia. Danneggiata anche la postazione di Telemolise. L’obiettivo erano proprio le batterie, particolarmente costose e già rubate nei mesi scorsi.

Tentativo di furto anche alla postazione televisiva di Cerro al Volturno. I ladri hanno danneggiato l’ingresso dei box riservati a Mediaset e alla Rai, ma non hanno portato via nulla.

Con ogni probabilità ha agito la stessa banda, specializzata in furto di batterie.