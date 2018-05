Elezioni regionali, attesa per la proclamazione degli eletti. Il ‘verdetto’ in settimana

di ANNA MARIA DI MATTEO

C’è attesa, tra i nuovi inquilini di palazzo d’Aimmo per la proclamazione degli eletti, attesa per lo scorso fine settimana e che sembra essere destinata a slittare ancora di qualche giorno, almeno fino a mercoledì, quando i controlli dovrebbero essere portati a termine.

Le verifiche in Corte d’Appello, intanto procedono senza sosta. Sotto la lente i voti contenuti nei verbali e le preferenze attribuite ai singoli consiglieri. E poi c’è anche l’istanza inoltrata da Oreste Scurti, secondo dei non eletti nella lista del Movimento 5Stelle che chiede di far luce su presunte irregolarità tra cui quella che riguarderebbe la mancata coincidenza dei voti attribuiti alla liste dei Cinque Stelle rispetto a quelli ottenuti dal candidato presidente Greco.

Interrogativi ai quali proprio in queste ore, la commissione elettorale istituita in Corte d’Appello sta lavorando per dare una risposta, anche in relazione all’interpretazione della nuova legge elettorale approvata dal governo Frattura.

Una situazione di incertezza che sta tenendo con fiato sospeso gli eletti a palazzo d’Aimmo ma anche chi, per un soffio è rimasto fuori e che ora spera in un errore di attribuzione delle preferenze. Tutti, comunque dovranno attendere ancora qualche giorno prima di potere entrare in Consiglio regionale. Solo allora potrà considerarsi ufficialmente aperta la nuova legislatura.