Muore in ospedale a Napoli il molisano ustionato mentre accendeva un fuoco

Non c’è stato nulla da fare. purtroppo Marcello Lemme, 55 anni, di Cerro al Volturno non ce l’ha fatta. Troppo gravi le ustioni riportate. E’ morto al Centro Grandi Ustionati di Napoli, dove era stato ricoverato, dopo essere prima stato portato d’urgenza al Veneziale di Isernia. Lo scorso primo maggio era stato investito dalle fiamme mentre accendeva un fuoco, pare utilizzando dell’alcool.

Fiamme che lo hanno avvolto. I soccorsi del 118, la corsa in ambulanza prima a Isernia, poi in Campania, nel centro specializzato. I medici lo hanno tenuto sotto osservazione, hanno provato a salvarlo, ma il suo cuore, dopo qualche giorno, ha cessato di battere.

Marcello Lemme era un noto commerciante di Mobili. Aveva un’attività a Castel Di Sangro. La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto quanti lo conoscevano, in Molise e nella Valle del Sangro descrivendolo come una persona disponibile e allegra. Un tragedia per il paesino in provincia di Isernia, la cui comunità si è stretta al dolore della famiglia, della moglie e i figli