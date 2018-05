“Come ti rapino il dentino”, i tesori di Isernia approdano a teatro

Risate garantite, ma anche un’occasione per riflettere sui grandi tesori di Isernia e sulle tante occasioni perse per promuoverli e creare uno sviluppo turistico reale, che vada oltre i buoni propositi che si ascoltano da decenni. Questo, in sintesi, il senso della commedia “Come ti rapino il dentino”. Scritto da Maurizio Veneziale, lo spettacolo portato in scena dalla compagnia teatrale Cast prende spunto dal ritrovamento del dente da latte nell’area degli scavi del Paleolitico, risalente a 600mila anni fa. La regia come sempre è stata affidata a Salvatore Mincione Guarino.

La commedia portata in scena all’auditorium ha permesso al pubblico anche di apprezzare il buon lavoro svolto in città dalla compagnia teatrale Cast negli ultimi anni. Ha portato una ventata di freschezza e di cultura, rappresentando un valido punto di riferimento per tanti ragazzi. I consensi da parte del pubblico dimostrano che il lavoro svolto è molto apprezzato.