Campobasso-Di Bartolomeo: nella perimetrazione della Zona franca urbana anche la zona industriale

di ANNA MARIA DI MATTEO

Dal 4 e fino alle ore 12 del 23 maggio sono aperti i termini per la presentazione delle domande, da parte delle piccole e medie imprese e degli studi professionali, per beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive, previste dalla Zona franca urbana in cui è stata inserita la città di Campobasso. Benefici, che in soldoni, ammontano a 5 milioni 700mila euro. Una somma che rappresenta una boccata di ossigeno per una città che vive da troppo tempo una situazione economica disastrosa. L’amministrazione comunale ha trasmesso al ministero competente la perimetrazione delle aree che rientreranno nella zona franca: centro storico, la zona vicina al castello Monforte, via Montegrappa e quartiere Cep. Zone sulle quali il Comune intende intervenire per tentare di far ripartire l’economia e garantire la presenza di maggiori servizi. Fin qui tutto bene. Anzi benissimo. Se non fosse che a risentire della gravissima crisi che in Molise non accenna ad allentare la sua stretta ci sono anche altri quartieri, altre zone, come ha fatto notare l’ex sindaco Gino Di Bartolomeo al quale va il merito di essere stato proprio lui a firmare, nel lontano 28 ottobre 2009, l’accordo con l’allora ministro Scajola, sulla Zona franca urbana. Ed oggi lo stesso Gino Di Bartolomeo, a distanza di quasi dieci anni da quella firma,ammette che la perimetrazione, che all’epoca fu fatta sulla base di un precedente studio, va rivista ed allargata ad altre aree, in particolare alla zona industriale, artigianale della città dove insistono decine di piccole e medie imprese che, al pari di quelle attualmente inserite nella zona franca urbana, vivono la stessa, pesante crisi economica. L’appello, dunque è quello di rivedere la perimetrazione affinché i benefici e le agevolazioni possano raggiungere il maggior numero possibile di imprese e attività commerciali.