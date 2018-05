Automobilismo, torna lo Slalom Città di Campobasso – Memorial Battistini

In Molise torna l’appuntamento con le quattro ruote che contano, sabato 19 e domenica 20 maggio è in programma il XXVI Slalom Città di Campobasso – Memorial Gianluca Battistini. La manifestazione automobilistica è organizzata dall’Automobile Club Campobasso, con la partnership della Regione Molise e la collaborazione della famiglia Battistini. Anche nel 2018 la gara molisana sarà tappa del Campionato Italiano e per il quarto anno consecutivo tappa del “Central European Zone”, il Campionato Europeo di Slalom.

Il campionato tricolore è stato inaugurato l’ultimo weekend di aprile in Sicilia con il XXIII Slalom Torregrotta – Roccavaldina, vinto da Giuseppe Castiglione della Armanno Corse su Radical, ex aequo tra Girolamo Ingardia su Ghipard ed Emanuele Schillace su Radical, rispettivamente secondo e terzo. Quinto posto per il driver molisano della Campobasso Corse Fabio Emanuele, sempre, a bordo della sua Osella PA 9/90 – Alfa Romeo. Lo Slalom Città di Campobasso – Memorial Gianluca Battistini sarà l’unica gara italiana inserita nel CEZ 2018. La kermesse molisana arriva dopo la gara ungherese di Kakucsring e la seconda tappa in Slovacchia con lo Slalom Di Presov. Le curve della “gildonese” ospiteranno i drivers europei, per la terza tappa del Campionato CEZ (Central European Zone), insieme ai driver italiani impegnati nella seconda tappa del Campionato tricolore e ai piloti molisani iscritti alla gara di regolarità, aperta alle auto storiche e moderne. Lo staff dell’ACI Campobasso è a lavoro per la fase delle iscrizioni, i moduli possono essere scaricati sul sito www.campobasso.aci.it.

Momento agonistico ma anche di ricordo, lo Slalom Città di Campobasso si corre per Gianluca Battistini, una promessa dell’automobilismo molisano venuto a mancare troppo presto. La gara del capoluogo rappresenta il modo migliore per ricordare Gianluca tramite la sua più grande passione: le auto.

Fonte: Ufficio stampa