Tentano furto in appartamento, isernino li insegue e fa arrestare un ladro

Il coraggio di un 42enne isernino (F.R. le sue iniziali), residente nel quartiere San Lazzaro, si è rivelato decisivo. Quando ha sentito le urla provenire da un appartamento all’incrocio tra via Leonardo da Vinci e via Caravaggio, ha cercato di capire cosa fosse successo. I suoi occhi hanno incrociato quelli di una donna di nazionalità cinese; un attimo prima aveva sorpreso due ladri a rubare in casa. L’hanno spinta e sono scappati, salendo a bordo di una Volkswagen station wagon. Ad attenderli c’era un palo. L’isernino non ci ha pensato un attimo. Ha messo in moto la sua auto, rendendosi protagonista di un lungo inseguimento per le vie del centro, tra la gente incredula e impaurita, anche per via di alcuni sorpassi azzardati. Nel frattempo l’uomo ha chiamato il 112, tenendo costantemente aggiornati i Carabinieri. Nel quartiere San Leucio, in via Veneziale, i fuggitivi hanno rischiato di investire un anziano. Si è salvato buttandosi sul marciapiede, hanno raccontato alcuni testimoni. Alla rotonda di viale dei pentri il 42enne ha tentato di speronarli. All’altezza del supermercato MD, i ladri sono finiti contro il marciapiede, mettendo fuori uso la loro auto. A questo punto l’inseguimento è proseguito a piedi. L’isernino ha tenuto duro, fino a quando sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile. L’autista è stato bloccato, mentre i due complici hanno fatto perdere le loro tracce nelle campagne di contrada Le Piane. Il giovane – posto in stato di fermo nella sede del comando provinciale dell’Arma – ha 19 anni ed è originario della Romania. L’auto usata per il tentativo di furto e la fuga è stata sequestrata dalla Polizia. Nel frattempo è scattata la caccia ai complici. Le forze dell’ordine cercano due giovani di carnagione olivastra.