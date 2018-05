Consiglio regionale, Roberto Di Baggio: lavoro, sanità e infrastrutture le nostre priorità

Roberto Di Baggio, 39 anni, ha già maturato un’importante esperienza politica. Ha infatti ricoperto il ruolo di assessore comunale di Isernia nell’amministrazione Brasiello. Stavolta si è misurato su un terreno ben diverso, ma il risultato non è cambiato: candidato nella lista di Forza Italia, ha raccolto un buon numero di consensi non solo della sua città di origine, ma anche nel resto della regione: “Sono stato votato quasi in tutti i Comuni. E ciò mi riempie di orgoglio – ha detto -: darà il massimo per dare le risposte che i cittadini si aspettano da chi amministra la cosa pubblica”. Affronterà il nuovo impegno in consiglio regionale con lo spirito di sempre. Determinazione e concretezza saranno i suoi biglietti da visita. Per il neo consigliere Di Baggio le priorità per rilanciare al regione sono sempre le stesse: lavoro, sanità e infrastrutture: “Ma una cosa bisogna cambiare – ha commentato -: è arrivata l’ora di passare dalle parole ai fatti. Noi ce la metteremo tutta, sperando che si faccia in fretta a nominare anche il nuovo governo. Dopodiché dovremo lavorare anche a livello di Unione europea per fare il bene della nostra terra”.