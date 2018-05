Termoli: danneggiano le auto della Guardia di Finanza, denunciati due giovani

Sono stati subito individuati i due ragazzi che nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio avevano danneggiato due auto della Guardia di Finanza in sosta davanti alla caserma di Termoli. Si tratta di due ventenni con alle spalle già alcuni precedenti che da lontano hanno lanciato bottiglie di vetro contro le vetture, danneggiandole e rompendo alcuni finestrini. I due sono stati individuati grazie alle telecamere di videosorveglianza della caserma e sono stati denunciati per danneggiamento aggravato. Non si è trattato di una bravata, ma i ragazzi avrebbero agito con il preciso intento di colpire le auto della Finanza.