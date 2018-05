Malattie tempo-dipendenti, il Forum ricorre al TAR contro le privatizzazioni

di PASQUALE DI BELLO

Continua a tenere banco il tema Sanità. Ad accendere nuovamente i riflettori su una questione che il nuovo presidente della Regione, Donato Toma, e il nuovo Consiglio regionale, si ritroveranno tra i primissimi punti dell’agenda politica, c’ha pensato il “Forum per la difesa della Sanità pubblica di qualità”. Il tema, oggetto di un ricorso al Tar Molise, è di natura delicatissima e riguarda il settore delle malattie tempo-dipendenti. In buona sostanza, il Forum contesta una serie di decreti emessi dal presidente Frattura nella veste di Commissario ad acta , attraverso i quali anche in questo settore si sarebbe proceduto ad una caratterizzazione del sistema in favore dei privati. I decreti finiti nel mirino sono il 47/2017, quello integrativo 10/2018 e, infine, il decreto 39/2018 che recepisce il nuovo atto aziendale dell’Asrem, provvedimento adottato dall’ex Presidente Frattura in piena campagna elettorale per le regionali.

In particolare, quello che il Forum censura è lassegnazione a Neuromed e Fondazione Giovanni Paolo II discipline fondamentali come neurochirurgia e l’emergenza cardiologica. Strutture che, sempre secondo il Forum, non sono in grado di assicurare il trattamento dei pazienti in fase emergenziale non essendo dotate di Pronto Soccorso. Per entrambe, quindi, l’unica utenza ammissibile è quella in elezione, ovvero di pazienti che non si trovano in stato di emergenza e di pericolo di vita. Per tutti gli altri, la strada è quella della corsa verso strutture extra regionali come quelle di San Giovanni Rotondo, Vasto e Teramo ma questo, chiaramente, con un notevole aggravio di costi per le casse pubbliche dovuto alla mobilità passiva.

Gli avvocati Mariano Morgese, Giuseppe Ruta e Massimo Romano che hanno patrocinato il ricorso del Forum, hanno inoltre chiesto al TAR di verificare se la Regione Molise abbia compiuto una adeguata istruttoria che verificasse la presenza dei requisiti fondamentali per assegnare le due discipline ai privati. Il ricorso, già iscritto, verrà discusso tra circa venti giorni.