Giochi online e smartphone, un connubio stretto e indissolubile che sembra destinato a durare in eterno. Ce lo dicono i numeri, che parlano di una crescita clamorosa e costante per quanto riguarda il mondo del gambling da quando gli utenti hanno cominciato ad utilizzare gli smartphone per giocare sulla rete.

Questo grazie soprattutto alla grande offerta presente sul mercato, dove ci sono migliaia di casino pronti all’utilizzo da parte degli utenti della rete. Ed in molti stanno avendo un successo enorme, grazie anche a siti specializzati che evidenziano dove sono casino online postepay. Il valore del mercato dei giochi online regolamentati con vincita in denaro nel 2017 è stato pari a 1,38 miliardi di euro, in crescita del 34 percento rispetto al 2016, con un’incidenza del 7,2 percento rispetto al valore complessivo del settore gioco.

Il gioco online ha vissuto una vera e propria ‘era della compliance’ in cui tutti gli operatori presenti nel mercato italiano hanno investito con crescente convinzione su vari fronti, da quello organizzativo, fino al marketing e alla customer experience, per ottemperare alle richieste del regolatore; la conseguenza degli investimenti ha però spinto alcuni operatori a sviluppare figure professionali con competenze specifiche focalizzate sull’ideazione e implementazione di misure di tutela del giocatore.

La crescita del mercato è dovuta soprattutto al recupero di flussi di gioco irregolari, rientrati all’interno del circuito legale e passati nel tempo sotto il controllo dell’Agenzia Dogane e Monopoli sia tramite l’ingresso di player internazionali nel circuito .it che attraverso la migrazione di giocatori italiani che in precedenza praticavano in maniera trasversale di digitalizzazione dei comportamenti di acquisto degli italiani con un costante aumento di iniziative multicanale.

I principi sui cui l’Italia e l’Agenzia Dogane e Monopoli hanno costruito il framework della Sostenibilità Sociale sono tre: il contrasto al gioco irregolare, il gioco responsabile (la tutela del consumatore dalle frodi e dal gioco problematico), la prevenzione del gioco minorile. Per ciascuno di questi principi sono state adottate misure volte a costruire un ecosistema di gioco responsabile, cui tutti gli operatori con concessione aderiscono senza deroghe.

Si tratta, come detto, di un fenomeno in continua crescita, basti pensare che nel 2017 gli italiani che hanno effettuato almeno una giocata online sono stati 2,2 milioni, e l’ampliamento della base utenti si è registrato anche a livello mensile: i giocatori attivi unici in media al mese sono circa 959mila, in crescita del 25 percento rispetto ai 766mila circa del 2016. Interessante notare come fra il 2016 e il 2017 il tasso di abbandono del gioco online da parte dei giocatori sia stato del 29 percento. Ciò significa che degli 1,8 milioni di giocatori attivi nel 2016, sono circa 1,3 milioni i giocatori che hanno giocato anche nel 2017. Il bacino di utenza del gioco online (2,2 milioni di giocatori annui nel 2017) rappresenta circa il 7 percento degli internet user in Italia con più di 18 anni. Rispetto alla popolazione maggiorenne italiana la penetrazione è invece di circa il 4 percento.