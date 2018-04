ULTIM’ORA – San Martino in Pensilis: via libera alla Carrese 2018, parere positivo della Commissione

La Carrese 2018 di San Martino in Pensilis si svolgerà regolarmente. Un’ordinanza a firma del sindaco, Massimo Caravatta, autorizza lo svolgimento della tradizionale “corsa dei carri trainati dai buoi”. Dispone altresì la trasmissione dell’atto alla Prefettura di Campobasso per l’adozione dei provvedimenti di competenza anche alla luce del parere favorevole della Commissione comunale di vigilanza e di quanto contenuto nel decreto del Tar Molise. Nel pomeriggio via alla Carrese in onore di San Leo con il seguente ordine di partenza: Giovanotti, Giovani e Giovanissimi. Dopo la benedizione impartita dal parroco, don Nicola Mattia e dal vice, don Antonio Giannone, i carri si sono incamminati verso la partenza. Clima di festa e un entusiasmo indescrivibile hanno sciolto la tensione.