RIAPERTURA DEI TERMINI DI PARTECIPAZIONE GARA PER Lâ€™AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO â€“ Gara n. 6784142, CIG n. 71281932F3

Con determina prot. n. 31677 del 16/04/2018 è stata disposta la riapertura dei termini per la partecipazione alla gara indetta dalla Prefettura di Campobasso per la sottoscrizione di un Accordo Quadro finalizzato alla gestione – per gli anni 2018 e 2019-, nell’ambito del territorio della provincia di Campobasso, del servizio di accoglienza temporanea e straordinaria in favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142. Si precisa che la documentazione di gara è reperibile sul sito internet della Prefettura di Campobasso – UTG all’indirizzo http://www.prefettura.it/campobasso nella sezione Comunicazione -amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti.

Il nuovo termine per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte è fissato nel giorno 14 maggio 2018 ore 13,00

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Mariantonietta Ciocca

Avviso Pubblico