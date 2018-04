Tra i volti nuovi del consiglio regionale c’è anche quello di Vittorio Nola. Manager originario di Venafro, nella sua carriera vanta collaborazioni con Seat Pagine Gialle, Iri, Stet e Telecom Italia. Già presidente del Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro, si è lanciato a capofitto in questa nuova esperienza con il Movimento 5 Stelle. Nola si è detto felice per il risultato straordinario ottenuto dai pentastellati, ma ha voluto ringraziare anche i molisani e in particolari i venafrani che hanno riposto fiducia in lui. Pur lavorando dai banchi dell’opposizione, l’obiettivo di Nola e del Movimento è quello di far sì che qualche punto del programma presentato in campagna elettorale venga concretizzato. Si parte dal taglio di indennità e vitalizi, ma ci sono anche altri obiettivi da condurre in porto. Tra le proposte, spicca un progetto per l’elettrificazione della rete ferroviaria da Roccaravindola. Ciò consentirebbe di raggiungere la Capitale in 50 minuti, ha detto il neo consigliere regionale. Tra le altre priorità, quelle del miglioramento della sanità pubblica e della tutela ambientale. Nola si impegnerà per l’attivazione del registro tumori, ma anche per una sanità più efficiente. A suo avviso i pronto soccorso devono funzionare 24 ore al giorno. Altro passo da compiere è quello dell’attivazione della Dea di II livello a Campobasso.