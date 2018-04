Castelmauro – Cade dal trattore e muore. La vittima è un uomo di 71 anni

Stava percorrendo una stradina all’interno del bosco, a bordo del suo trattore quando, per cause da accertare, è caduto dal mezzo, cadendo rovinosamente a terra. Una caduta che gli è costata la vita. La vittima è un uomo di 71 anni.L’incidente si è verificato intorno alle 16 a Castelmauro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Termoli, i carabinieri e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.