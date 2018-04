A palazzo San Giorgio scossone nella maggioranza dopo la lettera di dimissioni inviata dall’assessore Emma De Capoa.

Per quello che è trapelato, l’assessore avrebbe deciso di rinunciare al mandato alla cultura per i pochi fondi che le sarebbero stati messi a disposizione per organizzare il cartellone dell’estate campobassana.

Da palazzo San Giorgio, al momento, confermano la lettera di dimissioni, che è stata protocollata, ma non ancora è stata comunicata la decisione del sindaco