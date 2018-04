Campobasso – I 5Stelle: appalti sempre alle stesse imprese, alla faccia della trasparenza

Lo avevano denunciato pochi mesi dopo l’insediamento del Consiglio. Il Comune di Campobasso non aveva un albo dei fornitori per l’affidamento di lavori al di sotto dei 40mila euro, lavori, insomma in economia. Il monito dei consiglieri del Movimento 5Stelle era caduto nel vuoto, nonostante ci fossero le linee guida dell’Anac, l’Autorità nazionale per l’anticorruzione, emanate per garantire trasparenza nelle opere pubbliche, anche per i piccoli importi. Sta di fatto che da allora e fino ad oggi poco o nulla è stato fatto. E i pentastellati sono tornati nuovamente alla carica, portando la questione in Consiglio comunale dove l’assessore competente, Pietro Maio, a detta dei grillini, si è rifiutato di rispondere. Una risposta affidata ad una nota del dirigente di settore che in sostanza si è giustificato con la carenza di personale. Sta di fatto, dicono dal Movimento 5Stelle, che con l’amministrazione comunale lavorano sempre le stesse aziende . E non solo nel settore delle opere pubbliche, ma anche per l’organizzazione e l’allestimento di manifestazioni di carattere culturale e ricreativo. Una situazione che, denunciano i consiglieri comunali, penalizza quanti vorrebbero proporsi al Comune ma vengono puntualmente esclusi.