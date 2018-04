“Misteri”, sfilata straordinaria a Dicembre per celebrare anniversario nascita Di Zinno

Il 2018 si annuncia come un anno speciale, straordinario, per i “Misteri” di Campobasso.

Oltre alla tradizionale sfilata degli ingegni, nel giorno del Corpus Domini, il prossimo 3 giugno, che arricchirà di magia – come ogni anno – la festa più amata del capoluogo, l’Amministrazione comunale di Palazzo S. Giorgio, d’intesa con la Curia arcivescovile, sta pensando ad un evento straordinario.

Quest’anno ricorre l’anniversario della nascita di Paolo Saverio Di Zinno (nato il 3 Dicembre 1718), l’ideatore di quelle “macchine” (originariamente 24, poi diventate 12, tra collaudi non superati e danneggiamenti a seguito del terremoto del 1805 e alle quali si è aggiunto, dal 1959, il carro del Santissimo Cuore di Gesù) che da 3 secoli caratterizzano il Corpus Domini a Campobasso.

Per celebrare l’anniversario della nascita del Di Zinno si sta organizzando una “uscita” straordinaria degli “ingegni”. A Dicembre, Domenica 2, proprio all’inizio del periodo delle festività natalizie.

La volontà c’è, manca ancora l’ufficialità. Ma, con ogni probabilità, quest’anno l’accensione delle luminarie natalizie avverrà in anticipo rispetto alla consueta data dell’8 Dicembre. In coincidenza con la sfilata straordinaria dei “Misteri”,che avverrà nel tardo pomeriggio, illuminata da mille e più luci e che simboleggerà, quest’anno, per un evento unico anche altri misteri, legati al Natale. Quello dell’Immacolata Concezione dell’8 Dicembre, fino alla Natività del 25.

Magia, dunque, come sempre “In volo nel secoli”, con lo slogan che Telemolise ed il Giornale del Molise hanno ideato per raccontare – come sarà anche quest’anno – la sfilata degli ingegni di Paolo Saverio Di Zinno.

