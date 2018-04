I Carabinieri della Stazione di Monteroduni, a seguito di un’attività di indagine, hanno denunciato due persone, una del luogo e l’altra originaria della provincia di Frosinone, che avevano messo in vendita macchinari industriali, per un valore complessivo di circa quindicimila euro, che seppur regolarmente acquistati dal titolare di una ditta, non venivano di fatto mai consegnati. I militari raccolte le risultanze investigative, sono riusciti ad identificare i responsabili della truffa. Ulteriori indagini sono in corso per accertare se i due siano coinvolti in vicende analoghe eventualmente commesse in altre zone del territorio nazionale. I Carabinieri rinnovano l’invito a prestare sempre la massima attenzione contro il fenomeno delle truffe, segnalando anche in caso di dubbio, situazioni sospette, recandosi presso la più vicina Stazione dei Carabinieri o telefonando al numero di emergenza “112”.

Il furto di un camion, parcheggiato all’interno di un deposito ubicato nel comune di Sesto Campano, è stato sventato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Venafro. L’intervento grazie ad una segnalazione pervenuta al “112”, ha messo in fuga i malfattori, che vistisi braccati dagli uomini dell’Arma, sono stati costretti a desistere dalla loro intenzioni. I militari hanno successivamente eseguito un sopralluogo nella zona, raccogliendo una serie di elementi utili alle indagini, finalizzate alla identificazione degli autori.