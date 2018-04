Stefano Buono: “Troppi errori nel Pd, assemblea regionale da convocare al piÃ¹ presto”

Bisogna rimettere le cose a posto nel Pd molisano dove si avvicina la resa dei conti per la segretaria Micaela Fanelli. La presidente regionale, Venittelli, ha già preannunciato la convocazione dell’organo assembleare per la seconda settimana di maggio e Stefano Buono, dirigente del partito, non bada a mezze misure, parlando di un Pd che ha perso ogni collegamento con la realtà sociale molisana: “Sia il voto del 4 marzo che del 22 aprile ci hanno consegnato un dato impietoso del Partito Democratico e del Centro Sinistra in generale.

Nonostante il grande impegno profuso dalle donne e dagli uomini che, consapevoli delle difficoltà, hanno deciso di mettere in campo una coraggiosa candidatura, il responso degli elettori ci ha inequivocabilmente dato un giudizio dei passati cinque anni.

La nettezza della sconfitta elettorale e quindi la pesantezza del giudizio dei molisani portano inevitabilmente a trarre riflessioni che molti, tra di noi, avevano già operato anche prima del voto. Riflessioni che inducono a porre l’attenzione innanzitutto sulle evidenti contraddizioni e sugli errori che hanno caratterizzato la storia dell’ultimo quinquennio del governo regionale e del Partito Democratico.

Molte delle scelte che sono state fatte non hanno avuto alcuna coerenza non solo con il popolo del centro sinistra ma anche con lo stesso programma che si era prospettato ai cittadini molisani. Mai vi è stata volontà di condividere importanti decisioni che riguardavano delicati temi della vita dei molisani e che apparivano quantomeno dubbie.

Il Partito Democratico ha spesso mancato di autorevolezza e iniziativa nel far sentire la propria voce e quella dei nostri elettori Molisani verso un governo regionale che pure contemplava tanti esponenti dello stesso in consiglio e in giunta.

Oggi abbiamo bisogno di dire con coraggio che molte cose degli ultimi cinque anni le abbiamo sbagliate. Abbiamo bisogno inevitabile di rinnovare la proposta politica e non credo ci sia modo migliore per farlo che dare inizio a nuovi congressi che possano eleggere una rinnovata classe dirigente”.