Monteroduni. Cittadinanza onoraria al procuratore capo di Isernia Paolo Albano

Da oggi Monteroduni ha un concittadino illustre in più, il procuratore capo di Isernia Paolo Albano. Il consiglio comunale ha infatti deciso di conferirgli la cittadina onoraria, in segno di ringraziamento per il ritrovamento della statua di San Michele Arcangelo, patrono del paese, rubata nel mese di gennaio dello scorso anno e riconsegnata a settembre, in occasione della festa del Patrono. L’ufficializzazione durante una cerimonia organizzata nello scenario del castello Pignatelli. L’importanza della scultura ritrovata – ha detto il sindaco, Custode Russo – per i monterodunesi va ben oltre il suo pur notevole valore artistico. La notizia del conferimento della cittadinanza onoraria è stata accolta con orgoglio, felicità e commozione dal magistrato. Non c’era modo migliore – ha detto Paolo Albano – per festeggiare i miei otto anni di permanenza a Isernia. Il legame con il paese parte da lontano: tra il procuratore capo e Monteroduni è stato amore a prima vista. A colpirlo la bellezza del paese e del suo castello, oltre alla sua storia. Le indagini che hanno permesso di ritrovare la statua del patrono lo hanno rafforzato.