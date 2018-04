Carrese, il TAR Molise respinge il ricorso: la parola alla Commissione di vigilanza. Per ora la corsa resta vietata

Il TAR Molise ha respinto il ricorso col quale il Sindaco di San Martino in Pensilis aveva chiesto la sospensione dell’ordinanza prefettizia che ha bloccato la corsa in programma il prossimo 30 aprile. L’unico spiraglio a rimanere aperto è quello della Commissione di vigilanza, convocata per lunedì mattina 30 aprile, che esprimendo parere favorevole rispetto alle misure precauzionali adottate dall’amministrazione comunale consentirebbe la revoca dell’ordinanza emanata dalla Prefettura.